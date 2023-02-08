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1 час назад

На какую болезнь может указывать внезапная боль в груди

Ferra.ru

Сдавливающая боль в груди может сигнализировать о нескольких опасных состояниях. Это, например, сердечный приступ или стенокардия.

На какую болезнь может указывать внезапная боль в груди
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Боль в груди может быть очень разной. И она может указывать на такую болезнь, как стенокардия. Она является симптомом ишемической болезни сердца и тоже имеет несколько разновидностей. Стенокардия может быть стабильной, вариантной, нестабильной, рефрактерной. Поэтому если вы почувствовали боль в области груди, то обязательно обратитесь к врачу, чтобы понять, что делать.

Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что стабильная стенокардия обычно возникает из-за закупорки или сужений артерий. Это самый распространённый тип стенокардии. В то же время нестабильная стенокардия может сигнализировать о скором сердечном приступе. И в этом случае боль сама по себе не проходит, как и после отдыха или приёма лекарств.

Вариантная стенокардия возникает в то время, когда человек находится в состоянии покоя. Она лечится при помощи лекарств. Клиника Майо отмечает, что при рефрактерной стенокардии симптомы могут проявляться часто, несмотря на приём препаратов и изменения в образе жизни.

Стенокардия вообще возникает из-за ишемической болезни сердца. У женщин и у мужчин симптомы стенокардии могут различаться. Так, мужчины могут ощущать боль или сдавливание в области груди либо дискомфорт в области шеи, в челюсти, спине, плече или руке. Кроме того, из-за стенокардии могут онеметь руки.

Женщины при стенокардии сталкиваются с такими симптомами, как рвота, тошнота, одышка или боль в животе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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