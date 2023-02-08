Чем грозит нехватка витамина D

Недостаток витамина D повышает шанс возникновения ряда заболеваний. Об этом заявил врач-терапевт Олег Перкушин. Эксперта цитируют «Кубанские новости».
Дефицит микроэлемента чаще всего проявляется мышечными болями, аритмией, беспричинным ухудшением настроения, усталостью. На нехватку витамина также указывают высокое давление, регулярное вздутие живота, раздражённый кишечник, красный плоский лишай и перхоть.
Самый простой способ восполнить дефицит — солнечные ванны. Необходимо гулять на улице или загорать на балконе около 30–40 минут. По словам терапевта, витамин D не накапливается в организме, поэтому делать это нужно каждый день. Получать микроэлемент можно и из пищи: говядины, морской рыбы, куриных яиц и молочных продуктов.