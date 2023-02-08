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1 час назад

Чем грозит нехватка витамина D

Клопс.Ru

Недостаток витамина D повышает шанс возникновения ряда заболеваний. Об этом заявил врач-терапевт Олег Перкушин. Эксперта цитируют «Кубанские новости».

Чем грозит нехватка витамина D
Фото: UnsplashUnsplash

Дефицит микроэлемента чаще всего проявляется мышечными болями, аритмией, беспричинным ухудшением настроения, усталостью. На нехватку витамина также указывают высокое давление, регулярное вздутие живота, раздражённый кишечник, красный плоский лишай и перхоть.

Самый простой способ восполнить дефицит — солнечные ванны. Необходимо гулять на улице или загорать на балконе около 30–40 минут. По словам терапевта, витамин D не накапливается в организме, поэтому делать это нужно каждый день. Получать микроэлемент можно и из пищи: говядины, морской рыбы, куриных яиц и молочных продуктов.

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