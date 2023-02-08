Врач развеял распространенный миф о лечении горла

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин развеял распространенный миф о лечении горла. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист рассказал, что больное горло нельзя лечить горячим чаем. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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В студии передачи специалист развеял миф о том, что в лечении больного горла помогает питье горячего чая. «Избавиться от боли в горле, как ни странно, помогает мороженое, а горячий чай может даже, наоборот, усилить процессы воспаления», — отметил Агапкин

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» назвал неочевидный способ избавиться от отеков. Специалист порекомендовал увеличить суточное потребление воды, чтобы снизить задержку жидкости в организме.