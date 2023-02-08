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Россиян предупредили об опасностях сезонного ОРВИ

В США зафиксировали вспышку респираторно-синцитиального вируса среди детей. Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, чем опасно это заболевание.

Россиян предупредили об опасностях сезонного ОРВИ
© РИА "ФедералПресс"

«В группу риска входят дети, очень пожилые люди, ослабленные лежачие пациенты, у которых идут застойные явления в легких, а также люди со сниженным иммунитетом», – отмечает врач.

По информации медика, взрослые переносят вирус легче, чем обычное ОРВИ. Дети переносят заболевание тяжелее. Инфекционист рекомендовал обращать внимание на состояние пациента.

При любых признаках дыхательной недостаточности, неважно, какой степени, пациента необходимо госпитализировать, особенно если это ребенок, передают «Известия».

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