Чем нельзя запивать таблетки: мнение Роскачества

Эксперты отметили, что иногда люди, запивая препараты, не придают значения выбору напитка. Некоторые даже пытаются замаскировать горький вкус и принимают лекарства вместе с чаем, кофе, соками или газировкой.

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Однако, по мнению специалистов, этого делать нельзя. Многие напитки могут снизить или усилить эффективность определенных лекарств, а также представлять серьезную угрозу здоровью.

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В Роскачестве рекомендуют запивать препараты только простой водой, чтобы избежать неэффективности лечения, развития осложнений и побочных реакций.

Эксперты выделили несколько напитков, которыми нельзя запивать таблетки. К ним относятся кофе, чай, энергетики, газировка, молоко, соки, травы, травяные чаи и алкоголь.

1. Кофе, чай, энергетики

В черном и зеленом чае, кофе, энергетических и газированных напитках содержится кофеин, а он является мощным стимулятором. Взаимодействие с некоторыми препаратами может привести к побочным эффектам. В частности, снижается эффективность противосудорожных препаратов и некоторых антидепрессантов, а также увеличивается риск кровотечений при совместном приеме с антикоагулянтами.

Кроме того, кофеин способен повысить кровяное давление при совместном приеме с бета-блокаторами, а с препаратами от астмы может усилиться негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, также снижается всасывание при приеме препаратов железа.

2. Молоко

Препятствует всасыванию различных антибиотиков, пропранолола, нестероидных противовоспалительных препаратов, омепразола, спиролонактона и ранитидина, а также препаратов для щитовидной железы.

3. Грейпфрутовый или другой сок

Соки могут препятствовать усвоению препаратов, особенно грейпфрутовый и апельсиновый. Так, первый из них негативно влияет на работу более 85 самых разных лекарств. Исследования показали, что он нарушает активность работы препарата, даже если выпить его за четыре часа до приема лекарства. Поэтому во время приема таблеток курсом от такого напитка лучше отказаться.

4. Травы и травяные чаи

Некоторые травы повышают активность ферментов печени, и лекарства метаболизируются быстрее. Поэтому прием препаратов может быть недостаточно эффективным. Кроме того, травы не рекомендуется пить в течение всего курса лечения.

5. Алкоголь

Не стоит употреблять алкоголь и тем более запивать им таблетки, а также пить его во время курса лечения.