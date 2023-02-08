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16 минут назад

Врачи назвали опасность частых запоров и вздутия живота

runews24.ruиещё 1

Рак прямой кишки коварен тем, что на ранних стадиях болезнь маскируется под другие болезни. Более того, до определенной стадии болезнь никак себя не проявляет.

Врачи назвали опасность частых запоров и вздутия живота
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Для того, чтобы не упустить болезнь, врачи советуют людям старше 40 лет внимательнее прислушиваться к своему организму. Так, первыми симптомами болезни являются выделения из ануса в виде слизи, алые выделения в кале. При этом у человека наблюдаются запоры либо, напротив, недержание, вздутие живота и недержание газов, боли в прямой кишке, отдающие в поясницу, копчик, крестец или промежность.

Вместе с тем больной начинает терять вес, кожа приобретает бледный оттенок, появляется ощущение инородного предмета в прямой кишке. Когда болезнь доходит до третьей или четвертой стадии, у больного появляется кишечная непроходимость, сопровождаемая болями в животе, рвотой, задержкой стула и газов.

По словам онкологов, ежегодно в мире рак прямой кишки диагностируется у 600 000 человек. Но если его выявить на ранней стадии, болезнь поддается лечению, сообщает «КЛОПС».

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