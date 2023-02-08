Врачи назвали опасность частых запоров и вздутия живота

Рак прямой кишки коварен тем, что на ранних стадиях болезнь маскируется под другие болезни. Более того, до определенной стадии болезнь никак себя не проявляет.
Для того, чтобы не упустить болезнь, врачи советуют людям старше 40 лет внимательнее прислушиваться к своему организму. Так, первыми симптомами болезни являются выделения из ануса в виде слизи, алые выделения в кале. При этом у человека наблюдаются запоры либо, напротив, недержание, вздутие живота и недержание газов, боли в прямой кишке, отдающие в поясницу, копчик, крестец или промежность.
Вместе с тем больной начинает терять вес, кожа приобретает бледный оттенок, появляется ощущение инородного предмета в прямой кишке. Когда болезнь доходит до третьей или четвертой стадии, у больного появляется кишечная непроходимость, сопровождаемая болями в животе, рвотой, задержкой стула и газов.
По словам онкологов, ежегодно в мире рак прямой кишки диагностируется у 600 000 человек. Но если его выявить на ранней стадии, болезнь поддается лечению, сообщает «КЛОПС».