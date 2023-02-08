Врачи назвали опасность частых запоров и вздутия живота

Рак прямой кишки коварен тем, что на ранних стадиях болезнь маскируется под другие болезни. Более того, до определенной стадии болезнь никак себя не проявляет.

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Для того, чтобы не упустить болезнь, врачи советуют людям старше 40 лет внимательнее прислушиваться к своему организму. Так, первыми симптомами болезни являются выделения из ануса в виде слизи, алые выделения в кале. При этом у человека наблюдаются запоры либо, напротив, недержание, вздутие живота и недержание газов, боли в прямой кишке, отдающие в поясницу, копчик, крестец или промежность.

Вместе с тем больной начинает терять вес, кожа приобретает бледный оттенок, появляется ощущение инородного предмета в прямой кишке. Когда болезнь доходит до третьей или четвертой стадии, у больного появляется кишечная непроходимость, сопровождаемая болями в животе, рвотой, задержкой стула и газов.