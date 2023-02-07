Названы опасные для человека и его коллег симптомы ОРВИ

С температурой, лихорадкой и кашлем нужно идти больничный. Врач Джен Колд назвала изданию Eat This Not That и другие опасные признаки ОРВИ.

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Высокая температура и лихорадка — опасный симптом вирусного заболевания, с которым нужно оставаться дома, а не ходить на работу и заражать коллег, предупредила Колд. По ее словам, каждый работающий человек должен следовать этому простому правилу.

Врач предупредила, что с повышенной температурой тела нужно минимум сутки провести в постели. Если же шкала градусника поднимается до 38-39 градусов по Цельсию, то больничный следует брать минимум на четыре дня.

Желтые и зеленые выделения из носа сигнализируют об инфекции носовых пазух. В этот момент человек является заразным для окружающих, ему следует подумать о коллегах и остаться дома, продолжил заведующий отделением инфекционных заболеваний Университета Темпл в Филадельфии Томас Фекете.

Сильная головная боль является симптомом того, что заболевание стремительно развивается. Если боли сопутствует насморк и температура, нужно идти на больничный, а не глушить неприятные ощущения таблетками, настаивает Колд.