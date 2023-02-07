Синдром беспокойных ног: что делать, если случился приступ

Синдромом беспокойных ног (СБН) в медицине называется избыточная двигательная активность в икроножных мышцах преимущественно в состоянии покоя или во время сна. Если говорить простыми словами, то это судороги. Почему они возникают и как можно помочь себе во время приступа, читайте в материале «Рамблера».

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Существует мнение, что ночными судорогами сопровождается развитие варикоза вен нижних конечностей, но это не более, чем миф, утверждает флеболог Яхья Алаян.

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Причинами возникновения синдрома беспокойных ног могут быть:



– дефицит железа. Недостаток железа нарушает продукцию допамина в головном мозге, что, в свою очередь, провоцирует развитие вторичного СБН;

– неврологические расстройства;

– беременность;

– прием лекарственных препаратов (например, трициклических антидепрессантов);

– клапанная дисфункция поверхностных вен нижних конечностей (встречается реже остальных).

Алаян Яхья Мохамедович Врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Проявляется СБН неприятными ощущениями в ногах, которые усиливаются в покое и ослабевают при движении. При возникновении судорог не рекомендуется принимать обезболивающие препараты. Можно выполнить потягивания, наклоны, хотя бы просто встать. Неплохим эффектом обладает обычная ходьба.

Однако самое лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья, – это как можно скорее обратиться к врачу-неврологу. Допустимо предварительно сдать анализ на магний и железо в сыворотке крови.

СБН редко бывает связан с серьезной медицинской проблемой. Чаще возникновение судорог связано с хронической усталостью и депрессией из-за отсутствия полноценного сна в связи с ночными приступами. Получается замкнутый круг. Ведь при отсутствии должного лечения, как правило, приступы учащаются.

Алаян Яхья Мохамедович Врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Невролог может также рекомендовать пациенту пройти ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, чтобы исключить наличие флебологических проблем.

Для профилактики синдрома беспокойных ног эксперт рекомендовал делать гимнастику. Каждое упражнение необходимо выполнить от 15 до 20 раз.

Сядьте на стул, прижав ноги друг к другу. Затем ставьте стопы попеременно и синхронно то на пятки, то на носочки. Делайте упражнение «велосипед»: лягте на твердую, ровную поверхность, поднимите согнутые в коленях ноги и двигайте ими, имитируя поездку на велосипеде. Еще одно полезное упражнение можно выполнять стоя. Встаньте у стены и выпрямите руки, поднимите их на уровень плеч. Затем обопритесь о стену. Находясь у опоры, попеременно становитесь на носки, а затем на пятки.