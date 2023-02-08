Как выявить опухоль полости рта на ранней стадии

Врач, челюстно-лицевой хирург онкологического отделения опухоли головы, шеи Самарского областного клинического диспансера Алексей Габриелян рассказал: - В Самарской области злокачественные новообразования полости рта ежегодно диагностируются в среднем у 200 пациентов, причем более половины случаев - в запущенной стадии. Нужно понимать, что лечение пациентов с 3 и 4 стадией достаточно сложное и требует проведения лучевой терапии, химиотерапии, оперативных вмешательств. Все это сказывается на качестве жизни пациента. Поэтому вопросам ранней диагностики уделяется особое внимание.