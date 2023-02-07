Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

Почему для людей с раком важна физическая активность

Ferra.ru

Раньше пациентам с раком рекомендовали больше отдыхать. Однако сейчас появляется всё больше научных доказательств того, что физическая активность на самом деле не только безопасна, но и полезна при лечении онкологических заболеваний.

Почему для людей с раком важна физическая активность
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Представители Всемирной организации здравоохранения советуют людям с хроническими заболеваниями, включая рак, заниматься спортом. И вот пять причин, по которым физическая активность может быть полезна для пациентов с онкологией.

Видео дня

Поддерживает психическое здоровье. Исследования показывают, что многие пациенты с раком страдают от повышенной тревожности и от симптомов депрессии. Однако в большинстве научных работ также отмечается, что физическая активность повышает самооценку людей, улучшает их настроение, помогает справиться с проблемами с психикой.

Значительно снижают признаки депрессии и тревожности у людей с разными видами рака аэробные упражнения средней интенсивности (к примеру, быстрая ходьба) два-три раза в неделю вместе с укреплением мышц.

Уменьшает усталость. Это, как демонстрируют научные исследования, возможно при регулярной физической нагрузке. Так, тренировки умеренной и высокой интенсивности, которые сочетают аэробные упражнения, упражнения на укрепление мыщц два-три раза в неделю, снижают усталость у людей с раком простаты и молочной железы.

Помогает справиться с лечением рака. Сейчас известно, что пациентки с раком молочной железы, которые в период лечения выполняли упражнения на укрепление мышц или сочетали силовые и аэробные упражнения, реже нуждались в снижении дозы химиотерапии.

Может предотвратить госпитализацию. Учёные выяснили, что снизить риск госпитализации при помощи физической активности можно у пациентов с раком молочной железы. В ходе исследования у участников, которые занимались спортом в течение 16 недель, частота госпитализаций была на 3% ниже по сравнению с теми, кто не тренировался.

Снижает риск рецидива и повышает выживаемость. Большой обзор 18 исследований физической активности больных раком показал, что более высокий уровень физической активности был связан со снижением рецидива рака, а также с повышением выживаемости на 40-50%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители