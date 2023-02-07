Почему для людей с раком важна физическая активность

Раньше пациентам с раком рекомендовали больше отдыхать. Однако сейчас появляется всё больше научных доказательств того, что физическая активность на самом деле не только безопасна, но и полезна при лечении онкологических заболеваний.

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Представители Всемирной организации здравоохранения советуют людям с хроническими заболеваниями, включая рак, заниматься спортом. И вот пять причин, по которым физическая активность может быть полезна для пациентов с онкологией.

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Поддерживает психическое здоровье. Исследования показывают, что многие пациенты с раком страдают от повышенной тревожности и от симптомов депрессии. Однако в большинстве научных работ также отмечается, что физическая активность повышает самооценку людей, улучшает их настроение, помогает справиться с проблемами с психикой.

Значительно снижают признаки депрессии и тревожности у людей с разными видами рака аэробные упражнения средней интенсивности (к примеру, быстрая ходьба) два-три раза в неделю вместе с укреплением мышц.

Уменьшает усталость. Это, как демонстрируют научные исследования, возможно при регулярной физической нагрузке. Так, тренировки умеренной и высокой интенсивности, которые сочетают аэробные упражнения, упражнения на укрепление мыщц два-три раза в неделю, снижают усталость у людей с раком простаты и молочной железы.

Помогает справиться с лечением рака. Сейчас известно, что пациентки с раком молочной железы, которые в период лечения выполняли упражнения на укрепление мышц или сочетали силовые и аэробные упражнения, реже нуждались в снижении дозы химиотерапии.

Может предотвратить госпитализацию. Учёные выяснили, что снизить риск госпитализации при помощи физической активности можно у пациентов с раком молочной железы. В ходе исследования у участников, которые занимались спортом в течение 16 недель, частота госпитализаций была на 3% ниже по сравнению с теми, кто не тренировался.

Снижает риск рецидива и повышает выживаемость. Большой обзор 18 исследований физической активности больных раком показал, что более высокий уровень физической активности был связан со снижением рецидива рака, а также с повышением выживаемости на 40-50%.