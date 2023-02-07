Как избежать развития деменции

Предотвратить развитие деменции в старости можно при помощи простых правил, которые следует соблюдать еще будучи молодым. О простых способах сохранения рассудка в старости рассказала врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.
Этому могут способствовать различные заболевания. Самыми распространенным среди них считаются болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви и сосудистая деменция. Специфической профилактики этих заболеваний не существует, однако можно предупредить появление деменции как синдрома.
Самым главным способом считается держать мозговую активность в тонусе и развивать все области мозга: зрительную и слуховую, абстрактное, логическое и ассоциативное мышление, двигательную сферу. По словам Чудинской, в детском и подростковом возрасте для развития всех областей мозга поможет письменная речь.
Взрослый человек должен быть в режиме постоянной многозадачности. По информации Чудинской, молодость мозга продлевает решение нескольких вопросов одновременно, а также способствует активной работе нейросвязей. Но при этом режиме необходимо регулярно спать по 7-8 часов в сутки, чтобы предотвратить накопление токсических веществ в головном мозге.
Важный фактор профилактики деменции не только режим сна, но и полноценное питание. Аминокислоты и жиры, в том числе животного происхождения, необходимы для строительства нейронных связей. На протяжении всей жизни нужно контролировать уровень глюкозы и липидов в крови. Их повышение негативно сказывается на работе головного мозга. Необходимо контролировать параметры артериального давления и пульса, пишут «Известия».