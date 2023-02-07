Как избежать развития деменции

Предотвратить развитие деменции в старости можно при помощи простых правил, которые следует соблюдать еще будучи молодым. О простых способах сохранения рассудка в старости рассказала врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.

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Что может спровоцировать развитие деменции

Этому могут способствовать различные заболевания. Самыми распространенным среди них считаются болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви и сосудистая деменция. Специфической профилактики этих заболеваний не существует, однако можно предупредить появление деменции как синдрома.

Как предотвратить деменцию

Самым главным способом считается держать мозговую активность в тонусе и развивать все области мозга: зрительную и слуховую, абстрактное, логическое и ассоциативное мышление, двигательную сферу. По словам Чудинской, в детском и подростковом возрасте для развития всех областей мозга поможет письменная речь.

Многозадачность

Взрослый человек должен быть в режиме постоянной многозадачности. По информации Чудинской, молодость мозга продлевает решение нескольких вопросов одновременно, а также способствует активной работе нейросвязей. Но при этом режиме необходимо регулярно спать по 7-8 часов в сутки, чтобы предотвратить накопление токсических веществ в головном мозге.

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