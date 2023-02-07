Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
2 часа назад

Как избежать развития деменции

РИА "ФедералПресс"

Предотвратить развитие деменции в старости можно при помощи простых правил, которые следует соблюдать еще будучи молодым. О простых способах сохранения рассудка в старости рассказала врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.

Как избежать развития деменции
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Что может спровоцировать развитие деменции

Этому могут способствовать различные заболевания. Самыми распространенным среди них считаются болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви и сосудистая деменция. Специфической профилактики этих заболеваний не существует, однако можно предупредить появление деменции как синдрома.

Как предотвратить деменцию

Самым главным способом считается держать мозговую активность в тонусе и развивать все области мозга: зрительную и слуховую, абстрактное, логическое и ассоциативное мышление, двигательную сферу. По словам Чудинской, в детском и подростковом возрасте для развития всех областей мозга поможет письменная речь.

Многозадачность

Взрослый человек должен быть в режиме постоянной многозадачности. По информации Чудинской, молодость мозга продлевает решение нескольких вопросов одновременно, а также способствует активной работе нейросвязей. Но при этом режиме необходимо регулярно спать по 7-8 часов в сутки, чтобы предотвратить накопление токсических веществ в головном мозге.

Питание и контроль артериального давления

Важный фактор профилактики деменции не только режим сна, но и полноценное питание. Аминокислоты и жиры, в том числе животного происхождения, необходимы для строительства нейронных связей. На протяжении всей жизни нужно контролировать уровень глюкозы и липидов в крови. Их повышение негативно сказывается на работе головного мозга. Необходимо контролировать параметры артериального давления и пульса, пишут «Известия».

Болезни и лекарства,Галина Чудинская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители