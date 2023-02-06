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3 часа назад

Пять главных шагов для сохранения здоровья сердца

Ferra.ru

Если у ваших близких родственников ишемическая болезнь сердца, то и у вас выше риск её возникновения. Вот что вы можете сделать, чтобы исправить это.

Пять главных шагов для сохранения здоровья сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Хелен Александер, ведущий специалист по кардиореабилитации, дала пять главных советов по сохранению здоровья сердца.

Двигайтесь

Благодаря физической активности у вас улучшится профиль холестерина и будет находиться в норме кровяное давление. Это позволит снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы только начинаете заниматься спортом, то увеличивайте нагрузку постепенно: можно больше ходить пешком, чаще подниматься по лестнице и т.п.

Правильно питайтесь

Старайтесь употреблять меньше насыщенных жиров (обычно они содержатся в продуктах животного происхождения, в жирных молочных продуктах, в сладостях) и заменяйте их ненасыщенными (есть в оливковом масле, рыбе, орехах, семенах). Также частью здорового питания должны быть углеводы: ищите цельнозерновые продукты, чтобы их получить. А ещё обязательно нужно есть цветные овощи и фрукты.

Позаботьтесь о душевном здоровье

Если у вас постоянно высокий уровень стресса, то это может привести к повышению кровяного давления и увеличить вероятность развития болезней сердца. Также вы рискуете начать употреблять нездоровую пищу в попытках бороться со стрессом.

Бросьте курить

Химические вещества, которые входят в состав сигарет, могут вызвать сгущение крови. Это может привести к потенциальному засорению сосудов.

Похудейте

Если, конечно, у вас есть лишний вес. Избавление даже от небольшого количества лишних килограммов предотвратит развитие болезней сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
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