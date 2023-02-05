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1 час назад

Эндокринолог Павлова назвала простую привычку для здоровья и молодости

Мослента

Главную и простую привычку для сохранения здоровья и молодости назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Она заключается в питье воды.

Эндокринолог назвала простую привычку для здоровья и молодости
Фото: МослентаМослента

«Поправились — пейте воду. Переели — пейте воду. Заболели — пейте воду. Почему вода так важна и как она сохраняет молодость? Больше чем наполовину мы состоим из воды, она необходима для нормальной работы абсолютно всех органов. Только лишь небольшую долю объема наш организм производит самостоятельно, в процессе химических реакций. Основная часть воды приходит к нам извне», — написала она.

Врач уточнила, что с возрастом тело человека усыхает, в том числе и потому, что организм не получает достаточно воды. Исследования ученых на эту тему, по ее словам, доказали, что достаточное употребление воды замедляет старение.

«Вот как это работает. Представьте себе: мы берем литр воды и засыпаем туда пачку соли. Получается крайне едкий, концентрированный раствор. Но если взять не литр воды, а 10 — концентрация соли резко уменьшится. Тоже самое происходит и в организме. Чем гуще кровь или моча, тем больше в них концентрация тех или иных веществ и тем сложнее работать сердцу, почкам, печени, мозгу — и тем скорее они "изнашиваются"», — объяснила эксперт.

Павлова добавила, что важнейшей функцией воды является детоксикация организма. При этом в идеале врач советует пить именно чистую теплую воду. Эндокринолог рекомендует начинать каждое утро со стакана. Всего в день рекомендуется выпивать по 35-40 миллилитров жидкости на один килограмм массы тела, но не более трех литров.

Ранее миф о важности употребления двух литров питьевой воды в день развеял телеведущий и врач Александр Мясников. Он пояснил, что около 1200 миллилитров жидкости организм усваивает вместе с твердой пищей.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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