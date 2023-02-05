Эндокринолог назвала простую привычку для здоровья и молодости

«Вот как это работает. Представьте себе: мы берем литр воды и засыпаем туда пачку соли. Получается крайне едкий, концентрированный раствор. Но если взять не литр воды, а 10 — концентрация соли резко уменьшится. Тоже самое происходит и в организме. Чем гуще кровь или моча, тем больше в них концентрация тех или иных веществ и тем сложнее работать сердцу, почкам, печени, мозгу — и тем скорее они "изнашиваются"», — объяснила эксперт.