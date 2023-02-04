От наследственности до стресса: основные риски, провоцирующие рак

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. В преддверии этой даты MIR24.TV выяснил, какие основные риски провоцируют развитие онкологических заболеваний.

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«Природа возникновения онкологических заболеваний до конца еще не изучена, однако можно говорить о том, что мы знаем основные риски, которые провоцируют развитие раковых опухолей», – говорит профессор, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Евгений Либсон. Вот они:

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Наследственность

Радиация или влияние токсических веществ

Курение

Вирусы

«В последние годы онкологи делают упор именно на выявление так называемого наследственного рака, потому что зная о предрасположенности, можно обнаружить злокачественную опухоль на ранней стадии и добиться полного излечения пациента, – говорит ученый. – Особенно внимательно следить за своим здоровьем стоит тем, у кого в роду встречались случаи онкологических заболеваний среди близких родственников (мать, отец, бабушки, дедушки, сестры, братья) в молодом возрасте до 45 лет. Мы уже знаем, что существуют определенные мутации на генетическом уровне, которые передаются из поколения в поколение. Самая распространенная из них – мутация в генах BRCA1 и BRCA2, которая является причиной развития рака молочных желез, яичников, рака предстательной железы. Эти мутации передаются не строго по женской или мужской линии. Например, если у матери был рак молочной железы в молодом возрасте, у ее сына может быть предрасположенность к раку простаты, если ему передалась мутация от матери. Таких мутаций достаточно много. Чтобы выяснить, есть ли она у вас и какая, стоит обратиться к онкогенетику».

По словам Евгения Либсона, радиация, в том числе и солнечная, тоже оказывает негативное влияние на организм, так как провоцирует появление клеток с генетическими поломками. Поэтому на простом бытовом уровне необходимо от нее защищаться, как минимум избегая длительного пребывания под палящими солнечными лучами – более 15 минут без защитных средств.

Особенно опасно вдыхание токсических веществ. Это относится в большей степени к людям, которые работают на вредных производствах и стройках. «Им надо обязательно защищать кожные покровы и органы дыхания, – говорит профессор Либсон. – Например, раньше на стройках активно использовали азбест. Сейчас доказано, что асбестовая пыль является провокатором образования раковых опухолей, особенно рака легкого. Поэтому все, кто имел дело с азбестом, не защищая органы дыхания, так или иначе находятся в зоне риска».

Сюда же, по словам ученого, относится и курение. Табачный дым является мощным канцерогеном, который оказывает негативное влияние не только на легкие, но и на другие органы и системы, потому что повышает риск образования клеток с мутациями, которые впоследствии могут образовать раковую опухоль. У курильщиков риск развития рака легкого выше в семь раз по сравнению с теми, кто не имеет этой привычки.

«Также некоторые вирусы могут провоцировать развитие онкологических заболеваний. Например, определенные типы вируса папилломы человека могут приводить к развитию рака шейки матки у женщин», – говорит Евгений Либсон.

«Я считаю, что понимание онкологии в современном обществе надо менять в принципе, – говорит эксперт по работе с психосоматикой, специалист по Германской новой медицине Карина Еремян. – Потому что отношение к онкологии как к смертному приговору – это неверная трактовка».

По словам специалиста, основной риск, провоцирующий рак – это всегда сильный шок. Шок от потери близкого, шок от войны, например. Шок от потери любимой собаки. Или от попадания в аварию. «Стресс и шок – это сугубо индивидуальное понятие, – говорит Карина Еремян. – Но тем не менее есть некие общие вехи этого явления. Для кого-то шоком будет сильная ссора, для кого-то – измена, для кого-то – предательство и так далее. Шок мы испытываем все в той или иной степени в течение жизни. Защитить себя от шока невозможно».