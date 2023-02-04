Что будет, если заразиться корью после вакцинации? Отвечает врач-инфекционист

Никакой человек в здравом уме не захочет подцепить корь — она очень заразна и неприятна, а для взрослого может вылиться ещё и в кучу побочек. Но как она проходит и насколько необходима вакцинация против кори? По словам врача-инфекциониста Владимира Капацыны, прививка полностью от вируса не защитит, но сделает симптомы гораздо легче.
Специалист напомнил симптомы кори, которую иногда можно спутать с сильным гриппом или простудой. Вот только последствия у неё неприятнее и заразность в разы выше. Инкубационный период кори обычно составляет неделю или две (в редких случаях — даже 17 дней), зато после начинают пробуждаться все симптомы.
Например, высокая температура под 40 градусов и выше, высыпания на слизистой рта, а потом и по всему телу. Сыпь обычно длится дней пять, а спустя две недели уже заживает. Обычно заболевший корью считается ходячей инфекцией в последние два дня инкубационного периода и до пятого дня после высыпаний. Болячка может привести к пневмонии или менингиту, а у взрослых вполне могут появиться осложнения.
От такой каторги вполне может освободить вакцина от кори — правда, надеяться, что она пресечёт заражение на корню, не стоит. Она лишь удлиняет инкубационный период до трёх недель и ослабляет течение болезни, но и это уже немало. А если все будут вакцинироваться, то это поможет избежать эпидемии. Причём касается это не только кори, заявил Капацына. Об опасности кори предупреждал и доктор Александр Мясников. Он объяснял, что не существует никакой профилактики от кори, только прививка. А заразиться можно легко, даже если в одном помещении с вами кто-то покашлял.