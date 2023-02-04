Что будет, если заразиться корью после вакцинации? Отвечает врач-инфекционист

Никакой человек в здравом уме не захочет подцепить корь — она очень заразна и неприятна, а для взрослого может вылиться ещё и в кучу побочек. Но как она проходит и насколько необходима вакцинация против кори? По словам врача-инфекциониста Владимира Капацыны, прививка полностью от вируса не защитит, но сделает симптомы гораздо легче.

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Специалист напомнил симптомы кори, которую иногда можно спутать с сильным гриппом или простудой. Вот только последствия у неё неприятнее и заразность в разы выше. Инкубационный период кори обычно составляет неделю или две (в редких случаях — даже 17 дней), зато после начинают пробуждаться все симптомы.

Например, высокая температура под 40 градусов и выше, высыпания на слизистой рта, а потом и по всему телу. Сыпь обычно длится дней пять, а спустя две недели уже заживает. Обычно заболевший корью считается ходячей инфекцией в последние два дня инкубационного периода и до пятого дня после высыпаний. Болячка может привести к пневмонии или менингиту, а у взрослых вполне могут появиться осложнения.