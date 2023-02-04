Онколог рассказал о методах профилактики рака

Единого метода профилактики рака не существует, так как онкологические заболевания – очень разнородная группа патологий. Об этом Москве 24 рассказал заведующий отделением онкоколопроктологии, кандидат медицинских наук, врач-хирург, онколог МГОБ № 62 ДЗМ Илья Черниковский.

Фото: m24.ru m24.ru

4 февраля во всем мире отмечается День борьбы с раковыми заболеваниями. Он был учрежден в 2000 году в Париже.

Видео дня

"Есть опухоли, фактором развития которых являются вирусы – например, гепатит С, гепатит дельта. Соответственно, первая и главная профилактика – не заражаться гепатитом дельта и С", – пояснил врач.

Колоректальный рак – рак прямой ободочной кишки, профилактируется довольно просто, продолжил эксперт.

"Потому что 90% всех опухолей прямой ободочной кишки развивается из изначально доброкачественных полипов. Проходит примерно 5–10 лет, прежде чем этот полип превратится в злокачественную опухоль", – рассказал Черниковский.

Удаление таких полипов – лучшая профилактика в этом случае. Кроме того, важно придерживаться правильного питания, чтобы не провоцировать развитие заболевания, пояснил эксперт. В целом можно выделить как минимум две категории пациентов – люди среднего риска к раку и повышенного, уточнил Черниковский.

"Все люди примерно от 40 лет имеют риск развития колоректального рака. Поэтому начиная с 40 лет нужно регулярно обследовать толстый кишечник и делать колоноскопию, например, в рамках ежегодной диспансеризации", – сказал он.

Общая рекомендация для каждого – вести здоровый образ жизни. Это снижает риск развития любого рака, отметил хирург.

"Подвижный образ жизни, борьба с ожирением, здоровое питание, употребление в пищу меньше красного мяса и меньше жиров. Это все в общем является в той или иной степени профилактикой онкологических заболеваний. Естественно, отказ от курения. Это профилактирует рак легкого, прямой ободочной кишки. И не стоит злоупотреблять спиртными напитками, потому что это может привести к развитию рака пищевода", – предупредил онколог.

Эксперт подчеркнул, что если абсолютно здоровый человек хочет исключить заболевание и убедиться, что у него все в порядке, то он может пройти комплекс исследований – он позволяет исключить большую часть онкологии в рамках регулярной диспансеризации. В Москве проведена большая работа, чтобы упорядочить клиническую онкологическую помощь, сделать ее более доступной, понятной, прозрачной для пациентов, отметил Черниковский.

"Были введены в работу якорные онкологические стационары. К каждому из них прикреплены пациенты из двух-трех округов Москвы. Затем была создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Туда обращаются пациенты, которым поставили первичный диагноз или у которых заподозрили рак. В ЦАОП их обследуют и направляют на лечение в соответствующий округу онкологический стационар", – отметил эксперт.

В 2022 году были введены "клиентские пути" – алгоритмы оказания онкологической помощи, напомнил врач.

"Там прописаны сроки обследования, сроки направления на специализированное исследование, на лечение. Это все довольно сжатый период", – добавил он.