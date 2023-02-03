Врач назвал неожиданные симптомы злокачественной опухоли мозга

Специалист рассказал, что повышенная раздражительность и циничность могут быть симптомами рака мозга.

Онколог Константин Титов рассказал, что основными симптомами при опухолях являются неожиданно появившиеся и постепенно усиливающиеся головная боль, головокружение и тошнота, нарушение походки и почерка, прогрессивное снижение зрения или двоение в глазах, резкое снижение памяти, онемение и нарушение в движениях конечностей и других частях тела.

Помимо этого, имеются выраженные изменения в психике, – повышенная раздражительность и возбудимость, появление галлюцинаций, агрессивности, неряшливости и циничности.

При таких симптомах нужно как можно скорее обращаться в поликлинику. Врач проведет осмотр и комплекс первичных исследований. При подозрении на опухоль пациента направят в центр амбулаторной онкологической помощи, где ему окажут специализированную помощь в соответствии с городским стандартом.