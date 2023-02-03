Врач назвал неожиданные симптомы злокачественной опухоли мозга

Специалист рассказал, что повышенная раздражительность и циничность могут быть симптомами рака мозга.
Онколог Константин Титов рассказал, что основными симптомами при опухолях являются неожиданно появившиеся и постепенно усиливающиеся головная боль, головокружение и тошнота, нарушение походки и почерка, прогрессивное снижение зрения или двоение в глазах, резкое снижение памяти, онемение и нарушение в движениях конечностей и других частях тела.
Помимо этого, имеются выраженные изменения в психике, – повышенная раздражительность и возбудимость, появление галлюцинаций, агрессивности, неряшливости и циничности.
При таких симптомах нужно как можно скорее обращаться в поликлинику. Врач проведет осмотр и комплекс первичных исследований. При подозрении на опухоль пациента направят в центр амбулаторной онкологической помощи, где ему окажут специализированную помощь в соответствии с городским стандартом.
Как сообщает агентство городских новостей "Москва", при хирургическом лечении доброкачественных образований и промежуточных опухолей мозга наиболее часто наступает полное излечение. Однако, при агрессивных или запущенных вариантах злокачественных опухолей мозга комплексное лечение направлено лишь на продление жизни пациента и не приводит к полному излечению.