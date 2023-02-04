Не только воздух в шприце: чем опасна воздушная эмболия

Во-первых, потому, что медицинский персонал тщательно следит за отсутствием пузырьков воздуха в шприцах и системах для внутривенной доставки препаратов, а также за целостностью используемых расходников (и, конечно же, за одноразовым использованием шприцев, игл и капельниц). Во-вторых, для клинически значимых проявлений воздушной эмболии, в том числе для возникновения угрозы жизни, должно фатально совпасть несколько условий: количество (объем) воздуха, попавшего в сосуд, его локализация, скорость попадания (накопления) и изначальное состояние пациента.



Симбирцева Анна Сергеевна Врач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина