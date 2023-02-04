Не только воздух в шприце: чем опасна воздушная эмболия

Воздушная эмболия – это попадание воздуха внутрь кровеносных сосудов (вен или артерий), которое может проявляться серьезными нарушения в работе органов, куда потом попадает газ.
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Наиболее часто воздушная эмболия происходит при массивных травмах, во время крупных операций (на сосудах, сердце, легких, головном мозге и др.) и значительно реже при внутривенном введении лекарственных средств.
Во-первых, потому, что медицинский персонал тщательно следит за отсутствием пузырьков воздуха в шприцах и системах для внутривенной доставки препаратов, а также за целостностью используемых расходников (и, конечно же, за одноразовым использованием шприцев, игл и капельниц). Во-вторых, для клинически значимых проявлений воздушной эмболии, в том числе для возникновения угрозы жизни, должно фатально совпасть несколько условий: количество (объем) воздуха, попавшего в сосуд, его локализация, скорость попадания (накопления) и изначальное состояние пациента.
Например, серьезные осложнения при попадании воздуха при внутривенном уколе, согласно некоторым научным данным, происходит при количестве воздуха более 10-20 мл, что практически невозможно сделать случайно.
Отдельно хочу выделить декомпрессионную или кесонную болезнь – в артериях и других сосудах образуются пузырьки газа при резком изменении давления вне организма, например, при быстром всплытии с большой глубины. Газ, растворенный в крови на глубине, при резком изменении давления превращается в пузырьки. Часто можно встретить описание кесонной болезни в словах «кровь закипает». Происходит воздушная эмболия – пузырьки газа перекрывают ток крови к различным органам, нарушая их работу.
При занятии дайвингом важно использовать качественные дыхательные смеси, следовать инструкциям и четко соблюдать рекомендованную скорость подъема на поверхность, соблюдать интервалы между погружениями, не планировать длительный перелет более 12 часов в тот же день, когда было погружение и проходить профилактические медицинские осмотры.