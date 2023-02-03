Психолог рассказал, как онкология связана с настроением

«Близкие люди должны всеми силами добиваться оптимистичного и веселого настроения у человека, что борется с раком. Тем самым они помогают ему увеличить шансы на выздоровление. Смех и улыбки, настрой на лучшее – важный элемент терапии. Очень важно, чтобы и сам заболевший человек старался взбодрить себя, а не погружался в депрессию», – резюмировал психолог.