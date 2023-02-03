Психолог рассказал, как онкология связана с настроением

Завтра, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Психолог Андрей Зберовский рассказал, насколько онкологические заболевания связаны со снижением иммунитета и как должны вести себя родственники человека, которому поставлен страшный диагноз.
«При онкологии кроме быстрого и правильного медицинского лечения важно улучшить иммунитет организма. Здесь важно понимать, что гормоны серотонин и эндорфин, являясь многофункциональными, влияют и на настроение человека, создавая позитивный бодрый настрой, и на иммунитет», – отмечает Андрей Зберовский.
По мнению психолога, борясь с онкологией, человеку важно быть оптимистом и не терять способности улыбаться.
«Близкие люди должны всеми силами добиваться оптимистичного и веселого настроения у человека, что борется с раком. Тем самым они помогают ему увеличить шансы на выздоровление. Смех и улыбки, настрой на лучшее – важный элемент терапии. Очень важно, чтобы и сам заболевший человек старался взбодрить себя, а не погружался в депрессию», – резюмировал психолог.