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1 час назад

Как обнаружить рак на ранней стадии

РИА "ФедералПресс"

МРТ всего тела применяется, когда есть подозрение на онкозаболевание или врачи хотят знать, не дала ли опухоль метастазы. Подробности рассказала кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог, МРТ-диагност «СМ-Клиника» Наталья Брель.

Как обнаружить рак на ранней стадии
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В последние годы специалисты по лучевой диагностике стали активно использовать возможности МРТ для выявления онкологических заболеваний», – отметила врач.

По словам Брель, точность определения онкологии с помощью МРТ составляет 95 %, а также зависит от локализации новообразований.

Врач подчеркнула, что МРТ всего тела делают чаще всего по рекомендации лечащего врача, если у пациента есть жалобы на болевой синдром различной локализации.

Кроме того, можно выполнить МРТ и без назначения доктора в рамках планового профобследования, пишет РИАМО.

Напомним, рак толстой и прямой кишки занимает первое место в России среди онкозаболеваний.

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