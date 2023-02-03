Как обнаружить рак на ранней стадии

МРТ всего тела применяется, когда есть подозрение на онкозаболевание или врачи хотят знать, не дала ли опухоль метастазы. Подробности рассказала кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог, МРТ-диагност «СМ-Клиника» Наталья Брель.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В последние годы специалисты по лучевой диагностике стали активно использовать возможности МРТ для выявления онкологических заболеваний», – отметила врач.

По словам Брель, точность определения онкологии с помощью МРТ составляет 95 %, а также зависит от локализации новообразований.

Врач подчеркнула, что МРТ всего тела делают чаще всего по рекомендации лечащего врача, если у пациента есть жалобы на болевой синдром различной локализации.

Кроме того, можно выполнить МРТ и без назначения доктора в рамках планового профобследования, пишет РИАМО.