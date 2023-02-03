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44 минуты назад

Что делать, чтобы не заболеть подагрой

Ferra.ru

Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о том, как избежать возникновения и развития подагры.

Что делать, чтобы не заболеть подагрой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Причиной этой болезни является регулярное превышение нормы мочевой кислоты. Если повышение этого вещества в организме происходит изредка, то здоровью ничего не угрожает, но если уровень мочевой кислоты зашкаливает постоянно, кратно повышается риск развития подагры.

Как отмечается, 70% мочевой кислоты выводят почки, остальной объём поступает в кишечник и жёлчные пути. И если мочевая кислота выводится плохо, может начаться симптоматика подагры — воспаление и отёчность суставов. Преимущественно это суставы стоп и область большого пальца. Но также подагра может развиваться на руках, в локтях и коленях.

Чтобы этого избежать, нужно сократить количество поступающих в организм пуринов. Они содержатся в мясе, морепродуктах, шоколаде, какао, зелени, бобовых, некоторых ягодах и алкоголе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,Андрей Поздняков,
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