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1 час назад

Эндокринолог назвала неочевидные симптомы, указывающие на диабет 2 типа

РИА "ФедералПресс"

Такие симптомы, как жажда, частое мочеиспускание и зуд в области паха могут указывать на диабет 2 типа, при их проявлении необходимо срочно сдать анализ крови на глюкозу. О том, как может проявляться этот недуг, рассказала эндокринолог Лариса Щербакова.

Неочевидные симптомы, указывающие на диабет 2 типа
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Жажда, частые мочеиспускания, зуд в паховой области, так как при достижении определенного порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области», – подчеркнула Лариса Щербакова.

Кроме того, растет или снижается масса тела, слабеет иммунитет, часто проявляются воспалительные или грибковые заболевания.

В таком случае стоит немедленно обратиться к врачу и сдать анализ на глюкозу, передает News.ru.

Лечение, по словам Щербаковой, зависит от уровня глюкозы, возраста и любых дополнительных осложнений и может включать изменения образа жизни, такие как изменение диеты, потеря веса и физическая активность. При необходимости также могут быть назначены гипогликемические препараты.

Щербакова подчеркнула, что любая форма диабета не является смертным приговором, а больные могут вести полноценную жизнь при надлежащем лечении.

Ранее «ФедералПресс» писал, что врач развеял миф о связи сладкого с диабетом.

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