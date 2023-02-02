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2 часа назад

Терапевт рассказала об опасности приема просроченных лекарств

Вечерняя Москва

По истечении срока годности лекарства начинают терять свой терапевтический эффект и меняют свои химические свойства, что может оказать сильный вред для здоровья человека. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

Терапевт рассказала об опасности приема просроченных лекарств
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Прием таких лекарственных препаратов может вызвать интоксикацию организма, а в тяжелых случаях — поражение отдельных органов или систем. Например, просроченные капли для глаз или для носа вместо облегчения состояний могут травмировать слизистую", — сказала она.

Также специалист рекомендует отказаться от потребления лекарств без назначения врача. В этом случае препараты могут спровоцировать обострение хронических заболеваний или вызвать аллергическую реакцию, передает Газета.ru.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, как выбрать достойный препарат в аптеке. По словам специалиста, каждый вирус лечится определенным лекарством. Однако если человек решил самостоятельно выбрать средство в аптеке, то нужно посмотреть инструкцию.

Болезни и лекарства,Андрей Кондрахин,
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