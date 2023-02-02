Пять способов позаботиться о глазах и предотвратить слепоту

Известно, что возрастная дегенерация жёлтого пятна затрагивает каждого седьмого человека старше 50 лет. Эта болезнь может в итоге привести к слепоте, и вот как вы можете защититься от неё.

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Возрастная дегенерация жёлтого пятна затрагивает макулу человека. Макула - это часть сетчатки глаза, благодаря которой люди могут узнавать лица людей, читать газеты, управлять автомобилем.

Из-за сахарного диабета в макуле накапливается жидкость. И примерно у одного из 15 человек с этим заболеванием развивается макулярный отёк. Поражать макулу могут также такие болезни, как токсоплазмоз, дегенерация жёлтого пятна, центральная серозная хориоретинопатия.

Существуют несколько разновидностей заболевания жёлтого пятна. Поэтому и лечение зависит от конкретного случая. Однако вот что вы можете сделать, чтобы избежать развития этой болезни и защитить макулу.

Диета. Учёные из Национального института глаз США выяснили, что особенно поможет в этом случае средиземноморская диета. Она содержит много бобовых, фруктов, овощей, орехов, цельных зёрен. Вместо красного мяса при таком рационе едят рыбу. Отказ от курения. Известно, что курение связано рядом заболеваний жёлтого пятна, в том числе с отёком жёлтого пятна, дегенерацией жёлтого пятна, центральной серозной хориоретинопатией. Защита от солнца. Шляпа и солнечные очки помогут защитить себя от воздействия солнечных лучей. Известно, что солнечное воздействие - это фактор риска развития дегенерации жёлтого пятна. Сон. Качественный сон защищает макулу, и это научно доказано. Избавление от стресса. Хорошо известно, что стресс повышает вероятность развития центральной серозной хориоретинопатии. Не забывайте также следить за артериальным давлением, уровнем сахара в крови, уровнем воспаления в организме.