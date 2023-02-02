Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Пять способов позаботиться о глазах и предотвратить слепоту

Ferra.ru

Известно, что возрастная дегенерация жёлтого пятна затрагивает каждого седьмого человека старше 50 лет. Эта болезнь может в итоге привести к слепоте, и вот как вы можете защититься от неё.

Пять способов позаботиться о глазах и предотвратить слепоту
Фото: FerraFerra

Возрастная дегенерация жёлтого пятна затрагивает макулу человека. Макула - это часть сетчатки глаза, благодаря которой люди могут узнавать лица людей, читать газеты, управлять автомобилем.

Из-за сахарного диабета в макуле накапливается жидкость. И примерно у одного из 15 человек с этим заболеванием развивается макулярный отёк. Поражать макулу могут также такие болезни, как токсоплазмоз, дегенерация жёлтого пятна, центральная серозная хориоретинопатия.

Существуют несколько разновидностей заболевания жёлтого пятна. Поэтому и лечение зависит от конкретного случая. Однако вот что вы можете сделать, чтобы избежать развития этой болезни и защитить макулу.

Диета. Учёные из Национального института глаз США выяснили, что особенно поможет в этом случае средиземноморская диета. Она содержит много бобовых, фруктов, овощей, орехов, цельных зёрен. Вместо красного мяса при таком рационе едят рыбу. Отказ от курения. Известно, что курение связано рядом заболеваний жёлтого пятна, в том числе с отёком жёлтого пятна, дегенерацией жёлтого пятна, центральной серозной хориоретинопатией. Защита от солнца. Шляпа и солнечные очки помогут защитить себя от воздействия солнечных лучей. Известно, что солнечное воздействие - это фактор риска развития дегенерации жёлтого пятна. Сон. Качественный сон защищает макулу, и это научно доказано. Избавление от стресса. Хорошо известно, что стресс повышает вероятность развития центральной серозной хориоретинопатии. Не забывайте также следить за артериальным давлением, уровнем сахара в крови, уровнем воспаления в организме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители