Симптомы повышенного кровяного давления, которые часто игнорируют

Некоторые люди с повышенным кровяным давлением могут даже об этом не подозревать. Всё дело в том, что симптомы у него не всегда очевидные. Вот что вам нужно об этом знать.

Фото: Ferra Ferra

Повышенное артериальное давление, или гипертония, считается главной причиной сердечного приступа, инсульта, болезни почек и других проблем со здоровьем, которые могут привести к смерти. Нередко гипертонию называют тихим убийцей.

Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что гипертония проявляется в виде симптомов в редких случаях. Среди подобных признаков могут быть красные пятна на белках глаз (чаще встречается при диабете), покраснение лица, головокружение (если вы почувствуете внезапное головокружение или поймёте, что не можете ходить, то это симптомы инсульта), головная боль, нечёткое зрение, одышка, боль в груди.

Однако у большинства людей гипертония протекает бессимптомно.