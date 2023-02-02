Как защититься от сезонных болезней при потеплении

Существует взаимосвязь между погодными условиями, влажностью воздуха и сезонностью распространения респираторных заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Мария Бочарова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В основу гипотезы, по словам медика, входят механизмы терморегуляции человека, поэтому важно внимательно подходить к выбору одежды, отдельно учитывая особенности организма.

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— Подходить к выбору одежды стоит индивидуально. Можно рассмотреть принцип «многослойности» для создания воздушных прослоек. В нижнем слое следует воздержаться от чистого хлопка, так как он отлично впитывает влагу. А поверх стоит рассмотреть куртку с защитой от ветра, — отметила Бочарова.

Кроме того, не следует с пренебрежением относиться к головным уборам, шарфам и обуви, подчеркнула врач.

— Переохлаждение головы и верхних дыхательных путей приводит к развитию острого респираторного заболевания или декомпенсации хронических болезней ЛОР-органов. Ну и, конечно, обувь лучше рассматривать демисезонную с толстой подошвой, дабы избежать попадания влаги внутрь и сохранить тепло, — порекомендовала специалист.

Врач рассказала, что в среднем за год человек болеет простудой 2–4 раза с основным пиком заболеваемости с сентября по май.

— Группа респираторных инфекций знакома каждому, не нужно ее недооценивать. Инкубационный период составляет от одного до четырнадцати дней, — уточнила Бочарова.

К основным симптомам врач отнесла: повышение температуры;

головную боль;

боль в мышцах и суставах;

общую слабость;

насморк;

кашель.

— Все эти проявления связаны с воспалением слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Часто может присоединяться вторичная бактериальная микрофлора, — добавила врач.

Медик пояснила, что в рамках неспецифической профилактики рекомендуется избегать переохлаждения, в частности держать ноги в тепле и не вдыхать холодный воздух открытым ртом, носить маску в общественных местах, использовать санитайзеры, проветривать помещение.

— Также хочется отметить метод иммунопрофилактики путем вакцинации от гриппа и COVID-19, основной целью которой является снижение рисков инфицирования и развития тяжелых осложнений. Не стоит забывать про пневмококковую инфекцию, которая является ключевой в развитии внебольничной пневмонии, — предупредила Бочарова.