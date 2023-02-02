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4 часа назад

Аллерголог-иммунолог Лагутина: Осложнением ревматоидного артрита у детей может стать поражение глаз

runews24.ru

Аллерголог-иммунолог Екатерина Лагутина рассказала «Известиям» о ревматоидном артрите. Заболевание может возникнуть у детей до 16 лет и привести к поражению глаз.

Осложнением ревматоидного артрита у детей может стать поражение глаз
Фото: Runews24Runews24

Ревматоидный артрит – хроническое аутовоспалительное заболевание суставов. Болезнь длится полтора месяца. По новой номенклатуре она называется ювенильный идиопатический артрит (ЮИА).

По словам врача, болезнь поражает суставы и реже глаза при суставной форме. При системной страдают внутренние органы, кожа, суставы, кроветворение. Температура повышается до 38-40 градусов.

Неизвестно, что вызывает заболевание. Оно может развиться после перенесённой вирусной инфекции, переохлаждения, стресса, травмы. При такой форме могут возникнуть поражения глаз (увеит).

При системной форме болезни, если долгое время нет правильного лечения, развивается амилоидоз внутренних органов, прежде всего почек.

Сейчас есть много лекарств для лечения ЮИАЮ но нет профилактики болезни. Лагутина посоветовала свести к минимуму риск развития аутовоспалительных заболеваний. Для этого нужно, чтобы у ребёнка был режим дня, который включает прогулки на воздухе, закаливание, занятия физкультурой. Нужно создать благоприятный психологический климат в семье, ограничить использование телефона ребёнком, избегать травм и проводить профилактику вирусных заболеваний.

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