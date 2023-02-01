Врач рассказал, что делать при ожоге кипятком или маслом

Заведующий травматологическим отделением Химкинской областной больницы Павел Перетолчин рассказал, что при ожоге кипятком, маслом или солнечными лучами необходимо в течение 10 минут подержать пораженное место под холодной проточной водой и вызвать врача, сообщает News.ru.
«Главное — охладить место ожога проточной водой, убрать украшения или одежду с места травмы и не прокалывать волдыри. Категорически запрещается использовать какие-либо мази до приезда врача, пить алкоголь, чай, кофе», — сказал Перетолчин.
Он пояснил, что пострадавшему дают обезболивающее средство и просят пить много обычной воды.
Врач отметил, что при ожоге паром, кипятком, маслом или солнечными лучами пораженный участок кожи помещают под проточную холодную воду на 10 минут, нужно вызвать врача, а также выпить антигистаминное, чтобы избежать отеков.