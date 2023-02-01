Врач рассказал, что делать при ожоге кипятком или маслом

Заведующий травматологическим отделением Химкинской областной больницы Павел Перетолчин рассказал, что при ожоге кипятком, маслом или солнечными лучами необходимо в течение 10 минут подержать пораженное место под холодной проточной водой и вызвать врача, сообщает News.ru.

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«Главное — охладить место ожога проточной водой, убрать украшения или одежду с места травмы и не прокалывать волдыри. Категорически запрещается использовать какие-либо мази до приезда врача, пить алкоголь, чай, кофе», — сказал Перетолчин.

Он пояснил, что пострадавшему дают обезболивающее средство и просят пить много обычной воды.