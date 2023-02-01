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1 час назад

Врач Перетолчин рассказал, что делать при ожоге кипятком или маслом

РИАМО

Заведующий травматологическим отделением Химкинской областной больницы Павел Перетолчин рассказал, что при ожоге кипятком, маслом или солнечными лучами необходимо в течение 10 минут подержать пораженное место под холодной проточной водой и вызвать врача, сообщает News.ru.

Врач рассказал, что делать при ожоге кипятком или маслом
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

«Главное — охладить место ожога проточной водой, убрать украшения или одежду с места травмы и не прокалывать волдыри. Категорически запрещается использовать какие-либо мази до приезда врача, пить алкоголь, чай, кофе», — сказал Перетолчин.

Он пояснил, что пострадавшему дают обезболивающее средство и просят пить много обычной воды.

Врач отметил, что при ожоге паром, кипятком, маслом или солнечными лучами пораженный участок кожи помещают под проточную холодную воду на 10 минут, нужно вызвать врача, а также выпить антигистаминное, чтобы избежать отеков.

Болезни и лекарства,
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