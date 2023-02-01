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1 час назад

Гастроэнтеролог Ломова раскрыла неожиданные признаки нарушения работы печени

Слово и Дело

Угрюмость, слабость и склонность к отекам могут быть первымисимптомами заболевания печени, заявила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

Врач раскрыла неожиданные признаки нарушения работы печени
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В беседе с «Мослентой» Ломова перечислила и другие признакинарушения работы печени. К таковым она отнесла тяжесть в правом подреберье, повышенную утомляемость, кожный зуд, желтушность кожных покровов и отеки.

Последние возникают при нарушении белково-синтетической функции печени, пояснила врач.

О заболевании печени, по словам гастроэнтеролога, могуттакже говорить частые беспричинные синяки. Ломова обратила внимание, что печень, работа которой нарушена, иногда не справляется с обезвреживанием токсических веществ. Тогда у человека появляются тошнота и рвота.

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