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3 часа назад

Почему в последние годы рак лёгких чаще всего встречается у некурящих, у женщин и у молодых людей

Ferra.ruиещё 2

За последние 15 лет рак лёгких чаще диагностируют у женщин, у никогда не куривших людей и у молодёжи. При этом ежегодно от рака лёгких умирает больше женщин, чем от рака молочной железы, яичников, колоректального рака. Почему так происходит?

Почему в последние годы рак лёгких чаще всего встречается у некурящих
Фото: FerraFerra

Стало регистрироваться всё больше случаев рака лёгких у женщин. Прежде всего, связано это с тем, что многие женщины курить начали позже, чем мужчины. Кроме того, большинство из них стали курить тогда, когда были популярны сигареты с фильтром. Некоторые научные исследования также показывают, что женщины являются более восприимчивыми к канцерогенным эффектам табака и сигаретного дыма, в том числе при пассивном курении. Поэтому рак лёгких у них развиться может за меньше количество лет курения по сравнению с мужчинами.

Также важно знать, что большинство из тех, у кого сегодня диагностировали рак лёгких, являются пассивными курильщиками. То есть сами они не курят.

Есть и другие факторы риска развития рака лёгких. Это семейная история рака, воздействие асбеста, радона, загрязнение воздуха.

Существуют гены потенциальной предрасположенности человека к раку лёгких. Но учёным ещё предстоит понять, какие конкретно мутации в генах способствуют развитию этого заболевания.

Также симптомы рака лёгких у женщин могут оставаться незамеченными. Они включают одышку, кашель, сильную усталость, боль в груди, спине, плече.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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