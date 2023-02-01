Слепота, глухота и гибель: чем опасна корь для детей и взрослых

Осложнения кори могут быть ужасны, рассказали VN.ru практикующие врачи.

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«Болезнь корь считается высоко заразной, чаще ею болеют дети в возрасте 2-5 лет, но не привитые взрослые также в зоне риска», – прокомментировал VN.ru зав. отделением сети клиник «1+1» Олег Цыпляев.

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Передается корь воздушно-капельным путем при контакте с зараженным, но заразиться можно даже войдя в помещение, где он только что был, продолжает наш собеседник. Главная опасность кори в том, что в первые дни она напоминает обычное ОРВИ, характерные пятна, сыпь, появляются не сразу.

Как протекает корь: несколько стадий

«Корь протекает в несколько стадий, сначала идет инкубационный период, он длится 7-14 дней, – говорит Олег Цыпляев. – Никаких симптомов еще нет, они появляются далее, на катаральной стадии. Человек ощущает слабость, ломоту в теле, его донимают насморк, температура 38-40 градусов и мучительный сухой кашель. Все это длится примерно пять дней, только потом дает о себе знать характерная сыпь».

Сначала красные пятна появляются на шее заболевшего корью, далее – на голове, верхней части груди, следом она распространяется на все туловище и ноги. В среднем через три дня после первых высыпаний пятна бледнеют.

Обратное развитие элементов сыпи начинается с 4-го дня высыпаний: температура нормализуется, сыпь темнеет, буреет, пигментируется и шелушится. Пигментация сохраняется на протяжении от одной до 1,5 недель. Неопасным для окружающих пациент считается только с пятого дня после появления высыпаний.

Какие осложнения от кори бывают

Осложнения кори, чаще они появляются у взрослых, – не из приятных. Корь может завершиться пневмонией, менингоэцефалитом, язвой роговицы, поражением слуха, лимфоузлов и коревым энцефалитом.

«Именно поэтому прививка от кори так важна, игнорировать ее не стоит», – говорит Олег Цыпляев.

Никаких волшебных таблеток от кори нет, лечится эта болезнь дома, пациент получает симптоматическое лечение, уточняет собеседник VN.ru.

Надо ли лечить корь в больнице

Обращение в клинику при кори обязательно, врача нужно посетить как можно раньше, сразу после появления первых признаков заболевания, добавила врач-терапевт «1+1» Анастасия Ишмухаметова.

«Обратиться можно к врачу-терапевту или инфекционисту. Они же принимают решение о том, необходима ли прививка от кори. Проводится анализ, позволяющий выявить иммуноглобулины M (IgM). Это ранние антитела, указывающие на начальную стадию заболевания и свидетельствующие, что организм уже начал бороться с вирусом», – рассказала Анастасия в разговоре с VN.ru.

Кроме того, назначают серологический анализ крови, общий анализ мочи и рентген грудной клетки, он поможет выявить возможные осложнения.

Можно ли умереть от кори

Статистика ВОЗ по смертности от кори пока не выглядит оптимистичной. Ежегодно от этой инфекции по-прежнему гибнут тысячи детей, при этом за последние десятилетия противокоревая вакцинация снизила глобальную смертность от кори на 80%.

Осложнения после прививки от кори минимальны, сообщал VN.ru, хотя антипрививочники всегда готовы доказать обратное. Летом 2020 года telegram-канал Mash сообщил, что в Москве шестилетний ребенок умер после прививки от кори. В департаменте здравоохранения Москвы эту информацию опровергли.

«Причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врожденной патологии», – комментировали в ведомстве.