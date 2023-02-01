Врач объяснил, у кого чаще развивается язва желудка и почему

Язва желудка – распространенная болезнь, от которой страдает 10 % населения России. Врач-терапевт высшей категории Дмитрий Звягинцев объяснил, как кто чаще страдает от патологии и как она появляется.

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Наиболее частые пациенты с язвой желудка – это мужчины в возрасте около 40 лет.

«Чаще подвержены язве мужчины. Потому что они чаще стрессуют, чем женщины», – отметил врач.

По словам Дмитрия Звягинцева, язва желудка во взрослом возрасте может развиваться из-за комбинации неправильного питания и стресса.

Это связано с тем, что во время стресса в ЖКТ уменьшается кислотность и ослабляется естественная защита.