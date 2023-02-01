Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
22 минуты назад

Врач объяснил, у кого чаще развивается язва желудка и почему

РИА "ФедералПресс"

Язва желудка – распространенная болезнь, от которой страдает 10 % населения России. Врач-терапевт высшей категории Дмитрий Звягинцев объяснил, как кто чаще страдает от патологии и как она появляется.

Врач объяснил, у кого чаще развивается язва желудка и почему
Фото: ФедералПрессФедералПресс

Наиболее частые пациенты с язвой желудка – это мужчины в возрасте около 40 лет.

«Чаще подвержены язве мужчины. Потому что они чаще стрессуют, чем женщины», – отметил врач.

По словам Дмитрия Звягинцева, язва желудка во взрослом возрасте может развиваться из-за комбинации неправильного питания и стресса.

Это связано с тем, что во время стресса в ЖКТ уменьшается кислотность и ослабляется естественная защита.

Также язва может быть вызвана наследственной предрасположенностью, бактериями Helicobacter Pylori, чрезмерным употреблением алкоголя, курением, плохим иммунитетом и нехваткой витаминов.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители