Врач объяснил, у кого чаще развивается язва желудка и почему

Язва желудка – распространенная болезнь, от которой страдает 10 % населения России. Врач-терапевт высшей категории Дмитрий Звягинцев объяснил, как кто чаще страдает от патологии и как она появляется.
Наиболее частые пациенты с язвой желудка – это мужчины в возрасте около 40 лет.
«Чаще подвержены язве мужчины. Потому что они чаще стрессуют, чем женщины», – отметил врач.
По словам Дмитрия Звягинцева, язва желудка во взрослом возрасте может развиваться из-за комбинации неправильного питания и стресса.
Это связано с тем, что во время стресса в ЖКТ уменьшается кислотность и ослабляется естественная защита.
Также язва может быть вызвана наследственной предрасположенностью, бактериями Helicobacter Pylori, чрезмерным употреблением алкоголя, курением, плохим иммунитетом и нехваткой витаминов.