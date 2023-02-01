Вирусолог Альтштейн перечислил симптомы гриппа В

Заразившиеся гриппом В могут слечь с повышенной температурой и сильной болью в горле. Какие еще симптомы указывают на наличие этого вируса в организме, рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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«У заболевших могут быть симптомы респираторного заболевания – выделения из носа и кашель», – передает слова специалиста «Москва 24».

Альтштейн отметил, что симптоматика этого типа вируса очень схожа с признаками гриппа А. Клинически заболевания не различить. Понять, что именно переносит человек, можно только с помощью лабораторного тестирования.

Вирусолог также дополнил, что при гриппе В симптомы проявляются на второй-третий день с момента заражения. Само заболевание, как правило, проходит максимум через неделю.

Чтобы избежать болезни, важно придерживаться нескольких правил. Во-первых, не стоит контактировать с теми, у кого есть признаки респираторного заболевания, сказал специалист. И в целом нужно держаться от людей минимум в паре метров.