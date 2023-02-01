Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
2 часа назад

Вирусолог Альтштейн перечислил симптомы гриппа В

РИА "ФедералПресс"

Заразившиеся гриппом В могут слечь с повышенной температурой и сильной болью в горле. Какие еще симптомы указывают на наличие этого вируса в организме, рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог Альтштейн перечислил симптомы гриппа В
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«У заболевших могут быть симптомы респираторного заболевания – выделения из носа и кашель», – передает слова специалиста «Москва 24».

Альтштейн отметил, что симптоматика этого типа вируса очень схожа с признаками гриппа А. Клинически заболевания не различить. Понять, что именно переносит человек, можно только с помощью лабораторного тестирования.

Вирусолог также дополнил, что при гриппе В симптомы проявляются на второй-третий день с момента заражения. Само заболевание, как правило, проходит максимум через неделю.

Чтобы избежать болезни, важно придерживаться нескольких правил. Во-первых, не стоит контактировать с теми, у кого есть признаки респираторного заболевания, сказал специалист. И в целом нужно держаться от людей минимум в паре метров.

«Во-вторых, ношение индивидуальных средств защиты тоже будет полезно. И мытье рук, конечно», – заключил Альтштейн.

Болезни и лекарства,Анатолий Альтштейн,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители