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3 часа назад

Терапевт Мурадян рассказала, чем нельзя запивать таблетки

runews24.ru

Эксперт Римма Мурадян отметила, что фруктовые соки, кофе, чай, молоко могут снизить или усилить эффективность некоторых препаратов, а в отдельных случаях представлять серьезную угрозу здоровью.

Терапевт рассказала, чем нельзя запивать таблетки
Фото: Runews24Runews24

Чтобы избежать этого, врач рекомендовала принимать лекарства только с простой водой.

Мурадян пояснила, что молоко препятствует всасыванию антибиотиков, а содержащие кофеин чай и кофе могут снизить эффективность препаратов или вызвать побочные эффекты.

Минералка и газировка содержат в себе компоненты, которые могут вступить в химическую реакцию с лекарствами и вызвать побочные нежелательные реакции: нейтрализовать или снизить эффективность антибиотиков, противовоспалительных, седативных, а также блокаторов протонной помпы.

Соки, в частности цитрусовые, могут препятствовать усвоению препаратов. К примеру, грейпфрутовый сок негативно влияет на работу более 85 самых разных лекарств, уточнила Мурадян.

Врач не рекомендует запивать таблетки алкоголем.

Эксперт посоветовала соблюдать 30-минутный промежуток между приемом напитков и лекарств.

Болезни и лекарства,
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