Врач: ничего необычного в росте заболеваемости гриппом и ОРВИ нет

Врач-эксперт Тимур Пестерев прокомментировал в беседе с «РИАМО» рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

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По его словам, инфоповод надуманный. Это всего лишь сезонные колебания.

«Дело к весне идет, и понятно, что растет заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями. Просто начинается очередной подъем данной категории заболевания» Тимур Пестерев Врач

Пестерев отметил, что подъем и спад заболеваемости зависит от людей, у которых проявляется инфекция. На сроки влияет в том числе и ношение медицинских масок в общественном транспорте.