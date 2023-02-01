Врач: ничего необычного в росте заболеваемости гриппом и ОРВИ нет

Врач-эксперт Тимур Пестерев прокомментировал в беседе с «РИАМО» рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.
По его словам, инфоповод надуманный. Это всего лишь сезонные колебания.
«Дело к весне идет, и понятно, что растет заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями. Просто начинается очередной подъем данной категории заболевания» Тимур Пестерев Врач
Пестерев отметил, что подъем и спад заболеваемости зависит от людей, у которых проявляется инфекция. На сроки влияет в том числе и ношение медицинских масок в общественном транспорте.
Врач напомнил, что от гриппа есть прививка, но во время подъема заболеваемости вакцинироваться поздно.