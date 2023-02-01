Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
2 часа назад

Шесть опасных признаков рака мозга, которые нельзя игнорировать

Ferra.ru

90% людей, у которых обнаруживают рак мозга, умирают в течение пяти лет после этого. Но есть способ повысить шансы на выживаемость: для этого нужно как можно раньше заметить ряд опасных признаков.

6 опасных признаков рака мозга, которые нельзя игнорировать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Будьте внимательны: эти признаки могут сигнализировать о развитии рака мозга.

Головные боли. Если у вас голова болит постоянно или эта боль усиливается, то время подумать о здоровье мозга. Тошнота. Обратитесь к врачу, если вы всё время ощущаете сонливость, недомогание или тошноту. Судороги. В этом случае человек не способен контролировать свои конечности и сталкивается с непроизвольным сокращением мышц.

Слабость. Если вы хорошо питаетесь, отдыхаете и всё равно ощущаете слабость, то это тревожный знак. Проблемы с речью или со зрением. В этом случае проконсультируйтесь с терапевтом или окулистом. Изменения настроения. Это касается также проблем с памятью, изменений в характере человека.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители