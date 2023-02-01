6 опасных признаков рака мозга, которые нельзя игнорировать

90% людей, у которых обнаруживают рак мозга, умирают в течение пяти лет после этого. Но есть способ повысить шансы на выживаемость: для этого нужно как можно раньше заметить ряд опасных признаков.

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Будьте внимательны: эти признаки могут сигнализировать о развитии рака мозга.

Головные боли. Если у вас голова болит постоянно или эта боль усиливается, то время подумать о здоровье мозга. Тошнота. Обратитесь к врачу, если вы всё время ощущаете сонливость, недомогание или тошноту. Судороги. В этом случае человек не способен контролировать свои конечности и сталкивается с непроизвольным сокращением мышц.

Слабость. Если вы хорошо питаетесь, отдыхаете и всё равно ощущаете слабость, то это тревожный знак. Проблемы с речью или со зрением. В этом случае проконсультируйтесь с терапевтом или окулистом. Изменения настроения. Это касается также проблем с памятью, изменений в характере человека.