Врач рассказала, как пожилым людям избежать тромбоза

"Не нужно есть много жирной и сладкой пищи. Она повышает риск тромбоза, усиливает его. Я всем разрешаю есть все, но понемногу", – объясняет эксперт.

Также она посоветовала пожилым людям хотя бы два раза в год сдавать коагулограмму, которая позволит оценить свертывающую способность крови.

Ранее россиянам порекомендовали есть продукты с содержанием витамина К для профилактики тромбоза. Например, это могут быть кисло-сладкие ягоды вроде брусники и клюквы. Помимо того, в рационе должны присутствовать омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Получить их можно в том числе, если употреблять рыбий жир. Также при отсутствии противопоказаний нужно за день выпивать 2,5–3 литра воды для разжижения крови.