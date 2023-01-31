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1 час назад

Врач рассказала, как пожилым людям избежать тромбоза

Москва24

Контроль за своим здоровьем и правильное питание помогут пожилым людям защититься от тромбоза. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Врач рассказала, как пожилым людям избежать тромбоза
Фото: Москва 24Москва 24

"Не нужно есть много жирной и сладкой пищи. Она повышает риск тромбоза, усиливает его. Я всем разрешаю есть все, но понемногу", – объясняет эксперт.

Также она посоветовала пожилым людям хотя бы два раза в год сдавать коагулограмму, которая позволит оценить свертывающую способность крови.

Ранее россиянам порекомендовали есть продукты с содержанием витамина К для профилактики тромбоза. Например, это могут быть кисло-сладкие ягоды вроде брусники и клюквы. Помимо того, в рационе должны присутствовать омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Получить их можно в том числе, если употреблять рыбий жир. Также при отсутствии противопоказаний нужно за день выпивать 2,5–3 литра воды для разжижения крови.

Болезни и лекарства,
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