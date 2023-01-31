Кому нельзя ставить прививку от кори

Все противопоказания для вакцинации от кори прописаны в аннотации производителя. К ним относятся тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды (компонент вакцины), а также на куриные или перепелиные яйца, пояснил врач.

«Здесь все понятно. Вакцина от кори живая, ослабленная, у здорового человека она вызовет выработку иммунного ответа, а у людей с нулевым иммунитетом она может вызвать заболевание», – отмечает Андрей Поздняков .

Нельзя прививать от кори и тех, у кого наблюдалась сильная реакция на предыдущее введение коревой или паротитно-коревой вакцин: у кого поднималась температура выше 40 °С, был выраженный отек и сильное покраснение в месте укола. Кроме того, прививать от кори нельзя беременных и кормящих женщин. А вот пациенты с ВИЧ от опасной инфекции привиться могут. Одно условие – наличие 1 и 2 иммунной категории.