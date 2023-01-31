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2 часа назад

Мясников назвал проходящие сами по себе болезни

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые проходят сами по себе. Пост о лечении таких недугов появился в его Telegram-канале.

Мясников назвал проходящие сами по себе болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

К болезням, которые проходят сами, Мясников отнес насморк и ОРВИ. Доктор отметил, что при таких недугах врачи не могут гарантированно воздействовать на сам вирус, лечат только осложнения и облегчают симптомы.

«ОРЗ, грипп, ковид, вирусные гаймориты, ангины, бронхиты… Сюда же относятся неосложненные грыжи межпозвонковых дисков, фибромиалгия, синдром раздраженного кишечника, позиционное головокружение и многое, многое другое», — заявил он.

Кроме того, существует множество заболеваний, которые не проходят сами по себе и можно лечить только их симптомы, указал Мясников. По его словам, речь идет о шуме в ушах, остеоартрите, неинфекционных циститах, простатите, головной боли напряжения и не только.

Доктор добавил, что при лечении вышеперечисленных болезней на Западе принято избегать ненужных лекарств и обследований и объяснять пациентам реальное положение дел.

«Мы [в России] идем другим путем: успокаиваем, даем препараты недоказанной эффективности, витамины и прочую "голубую воду". Используем ненужные изначально исследования как психотерапевтическое средство. Заботимся, одним словом», — написал Мясников.

Он подчеркнул, что западная тактика отечественным пациентам не подходит. В то же время давать рекомендации по приему неэффективных лекарств попросту непрофессионально, рассудил врач.

«Совет... Ну какой тут может быть совет… Он один — найдите своего врача, которому вы сможете доверять», — порекомендовал специалист.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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