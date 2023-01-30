Бесконтрольный прием рыбьего жира грозит проблемами с памятью

Как известно, перестараться можно с чем угодно. Например, выпивать полтора-два литра воды в день специалисты рекомендуют в один голос, а вот если влить в себя литров пять-шесть, мало точно уже не покажется. Так и с рыбьим жиром, популярным в качестве БАДа ещё с XIX века. Если переборщить с препаратом, проблемы он сулит отнюдь не иллюзорные, напомнила врач Алина Дзагурова.

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При этом, по словам специалиста, сегодняшний рыбий жир по качеству уступает тому, что добывался из печени трески. Дело в том, что и рыба уже перестала быть полностью безопасным и доступным продуктом. В большом количестве она заражена ртутью и другими металлами. А даже если найти ту версию продукта, который изготовили и перевозили по правилам, это не гарантирует, что он даст организму положительный эффект.

А вот вред от приёма полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) может быть вполне ощутимым. Возможно ускорение процессов старения, ухудшение краткосрочной памяти.

«ПНЖК борются с высоким артериальным давлением, но вот эффективность этой борьбы стоит под сомнением. Для того чтобы понизить давление на три-четыре пункта, требуется более 15 г рыбьего жира в сутки, что недопустимо, учитывая последствия распада этих жиров в дальнейшем», — рассказала «Лайфу» медик.