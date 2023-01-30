Врач предупредил о вреде бесконтрольного приема БАДов

«ПНЖК борются с высоким АД (артериальным давлением), но вот эффективность этой борьбы стоит под сомнением. Для того чтобы понизить АД на три-четыре пункта, требуется более 15 г рыбьего жира в сутки, что недопустимо, учитывая последствия распада этих жиров в дальнейшем», — отметила Дзагурова.