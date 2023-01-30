Врач предупредил о вреде бесконтрольного приема БАДов

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал о вреде бесконтрольного приёма биологически активных добавок (БАДов).
В беседе с НТВ он отметил, что если человек правильно питается, соблюдает питьевой баланс, достаточно гуляет и в целом ведёт здоровый образ жизни, то добавки ему не нужны.
«Если БАД качественный и применяется на основании показаний, подтверждённых обследованием здоровья, то есть с учётом реально выявленных существующих дефицитов в организме, то он может принести пользу», — сказал эксперт.
Как добавил Тяжельников, даже безобидный состав БАДа может навредить, если у человека есть проблемы со здоровьем.
Со своей стороны, врач-гастроэнтеролог клиники МЕДСИ на Ленинской слободе Алина Дзагурова в беседе с Life.ru выразила мнение, что лучше употреблять натуральную рыбу вместо омега-3 в виде БАДов, поскольку в рыбе содержится астаксантин.
«ПНЖК борются с высоким АД (артериальным давлением), но вот эффективность этой борьбы стоит под сомнением. Для того чтобы понизить АД на три-четыре пункта, требуется более 15 г рыбьего жира в сутки, что недопустимо, учитывая последствия распада этих жиров в дальнейшем», — отметила Дзагурова.