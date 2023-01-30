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2 часа назад

Как грипп может повлиять на разрушение нервной системы

Деловая газета "Взгляд"

Здоровый образ жизни и вакцинация позволят существенно снизить риск нейродегенеративных осложнений после гриппа, рассказала невролог Разият Чупанова.

Как грипп может повлиять на разрушение нервной системы
Фото: UnsplashUnsplash

По словам невролога, доступным способом снижения риска развития возможных вирус-ассоциированных нейродегенеративных заболеваний является вакцинация, она позволяет снизить вирусную нагрузку и иммунную реактивность нервной системы. Также Чупанова считает, что способствует повысить компенсаторные возможности нервной системы соблюдение принципов здорового образа жизни, пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем невролог рассказала, какие разновидности вируса гриппа могут повредить нервную систему.

«Вирус гриппа типа А, вирусы простого герпеса l, II и lll типов, вирус Эпштейна – Барр, цитомегаловирус, вирус папилломы человека, коронавирусная инфекция могут непосредственно или опосредованно, влияя на иммунитет, спровоцировать повреждение нервной системы», – перечислила Чупанова.

Врач-невролог, член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская в свою очередь заявила, что вирусные инфекции связаны с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний, но наличие прямой связи между ними не было доказано.

По ее словам, исследование ученых из США показало, что заражение некоторыми вирусами, в том числе и гриппом, повышает риск развития болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Невролог объяснила, что связь может быть вызвана тем, что пациенты изначально были более подвержены развитию деменции и других заболеваний или тяжело переносят вирусные инфекции.

Чудинская пояснила, что в этом случае заболевание гриппом может служить индикатором более высокого риска осложнения от инфекций.

Болезни и лекарства,Галина Чудинская,
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