Мясников рассказал, когда кашель сигнализирует о раке легких

Развитие онкологического заболевания можно определить по изменению кашля, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, обычно этот симптом не говорит о серьезных патологиях. Обследоваться стоит, если кашель перешел в хроническую стадию, рассказал Мясников на телеканале «Россия 1» в эфире программы «О самом главном».
Особенно пациента должно насторожить появление мокроты с прожилками крови и резкая потеря веса. Курящим людям Мясников посоветовал чаще проходить флюорографию и другие обследования легких. При выявлении рака на ранних стадиях шанс на излечение значительно увеличивается.