Мясников рассказал, когда кашель сигнализирует о раке легких

Развитие онкологического заболевания можно определить по изменению кашля, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

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По его словам, обычно этот симптом не говорит о серьезных патологиях. Обследоваться стоит, если кашель перешел в хроническую стадию, рассказал Мясников на телеканале «Россия 1» в эфире программы «О самом главном».