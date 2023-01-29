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1 час назад

Доктор Мясников рассказал, когда кашель сигнализирует о раке легких

Слово и Дело

Развитие онкологического заболевания можно определить по изменению кашля, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников рассказал, когда кашель сигнализирует о раке легких
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По его словам, обычно этот симптом не говорит о серьезных патологиях. Обследоваться стоит, если кашель перешел в хроническую стадию, рассказал Мясников на телеканале «Россия 1» в эфире программы «О самом главном».

Особенно пациента должно насторожить появление мокроты с прожилками крови и резкая потеря веса. Курящим людям Мясников посоветовал чаще проходить флюорографию и другие обследования легких. При выявлении рака на ранних стадиях шанс на излечение значительно увеличивается.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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