Гастроэнтеролог назвал запрещенные при ОРВИ продукты

Продукты, нежелательные для употребления при простуде, ОРВИ и бактериальном заражении назвал «Мосленте» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. В запретный список попали молочные продукты, а также жареная и запеченная с корочкой пища.

При недомогании стоит придерживаться диеты и сделать упор на легкоусвояемую еду, пояснил врач. Это отварные крупы, отвары и настои сухофруктов, ягоды и листья плодовых растений, а также животные жиры. Полезны также продукты, богатые витаминами, но от аллергенов лучше отказаться.