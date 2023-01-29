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2 часа назад

Гастроэнтеролог назвал запрещенные при ОРВИ продукты

Мослента

Продукты, нежелательные для употребления при простуде, ОРВИ и бактериальном заражении назвал «Мосленте» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. В запретный список попали молочные продукты, а также жареная и запеченная с корочкой пища.

Гастроэнтеролог назвал запрещенные при ОРВИ продукты
Фото: МослентаМослента

При недомогании стоит придерживаться диеты и сделать упор на легкоусвояемую еду, пояснил врач. Это отварные крупы, отвары и настои сухофруктов, ягоды и листья плодовых растений, а также животные жиры. Полезны также продукты, богатые витаминами, но от аллергенов лучше отказаться.

Голодать во время болезни не рекомендуется, предупредил гастроэнтеролог.

«Мы можем столкнуться с серьезными проблемами — истощением, гипогликемией, анорексией, кахексическими отеками при длительном отказе от пищи. Не говоря уже о неправильной работе желчного пузыря, кишечника и всего ЖКТ», — пояснил он.

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