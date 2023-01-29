Невролог объяснила, как грипп может быть связан с деменцией

Американские генетики выяснили, что перенесенные вирусные инфекции, включая грипп, связаны с повышенным риском развития болезней Альцгеймера и Паркинсона и прочих нейродегенеративных заболеваний. «Газета.Ru» разобралась с помощью неврологов, действительно ли вирусы могут настолько повредить мозг и как вести себя во время болезни, чтобы не столкнуться с такими последствиями.

Фото: Freepik Freepik

Повышенный риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний может быть связан с воздействием вирусов, способных преодолевать гематоэнцефалический барьер, считают американские генетики из Национального института здравоохранения в Бетесде. В частности, к таким инфекциям относится и вирус гриппа. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Neuron.

Видео дня

Исследователи использовали сведения генетических баз данных FinnGen и UK Biobank, где хранятся записи в общей сложности более чем 800 тыс. добровольцев — как с нейродегенеративными заболеваниями, так и без. Ученые обнаружили связь между нейродегенеративными заболеваниями и 45 вирусами, большинство из которых способны проходить через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — «фильтр» между кровеносной системой и центральной нервной системой.

Наиболее распространенной инфекцией, связанной с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, сосудистой деменцией и другими заболеваниями оказался грипп.

Также проявления нейродегенеративных заболеваний были связаны с вирусным энцефалитом, вызванным возбудителями ветряной оспы или простого герпеса.

«Эти вирусы могут увеличивать риск нейродегенеративных заболеваний за счет снижения когнитивного резерва (устойчивости к нейродегенерации и способности выполнять сложные умственные задачи), способствуя воспалению в головном мозге», — отметили авторы работы.

«В развитии нейродегенеративных заболеваний играют роль генетические, возрастные, экологические факторы. В последние годы изучают влияние вирусов на развитие этих заболеваний. К нейротропным — способным проникать в мозг — относятся не все виды вирусов в природе. Вирус гриппа типа А, вирусы простого герпеса l, II и lll типов, вирус Эпштейна — Барр, цитомегаловирус, вирус папилломы человека, коронавирусная инфекция могут непосредственно или опосредованно, влияя на иммунитет, спровоцировать повреждение нервной системы», — рассказала «Газете.Ru» невролог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Разият Чупанова.

При этом нейротропные вирусы действительно способны вызвать долговременные осложнения, добавила она.

«В большинстве случаев иммунная реакция, вызванная вирусом, ограничена по времени и заканчивается победой организма над инфекцией. Однако нейротропные вирусы могут продолжать вызывать прогрессирующее повреждение нервной системы и функций мозга еще долгое время после выведения вируса из крови. Некоторые инфекции могут даже переходить в хроническую форму с периодическими рецидивами, что повышает риск развития вирус-опосредованных заболеваний, в частности у лиц с генетической предрасположенностью к этим заболеваниям», — пояснила она.

Однако заявления о прямой связи вирусных заболеваний с повышенным риском развития заболеваний нейродегенеративных — слишком громкие, считает врач-невролог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская.

«Мы живем в океане вирусов, многие из которых способны проходить через ГЭБ. И в мире вряд ли найдутся люди, которые за всю жизнь не переболели гриппом или герпесвирусной инфекцией, в том числе ветрянкой. Никто не имеет совершенной иммунной системы, которая на 100% нас защитит. Как сопоставить 1% случаев болезни Паркинсона в популяции и практически 100% распространение в этой популяции случаев гриппа?

Даже если принимать во внимание только случаи, которые сопровождались тяжелыми осложнениями, вирусным энцефалитом — их количество все равно будет очень велико по сравнению с количеством случаев нейродегенеративных заболеваний. Поэтому здесь говорить о какой-то ярко выраженной связи не стоит», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Выявленная связь может быть обусловлена тем, что люди с ослабленной иммунной системой изначально более подвержены развитию деменции и других нейродегенеративных заболеваний, а также более тяжело переносят вирусные инфекции. В этом случае осложнения от инфекций, хотя и не становятся причиной дальнейшего развития болезни Альцгеймера или Паркинсона, могут служить индикатором более высокого риска.

«Люди, у которых особенно тяжело протекают вирусные инфекции, вероятно, имеют какую-то иммунную некомпетентность по сравнению с людьми в среднем в популяции. И, возможно, эта недостаточная иммунная компетентность приводит к проблемам, которые в дальнейшем могут позволить развиться нейродегенеративным заболеваниям.

Например, одна из теорий развития нейродегенеративных заболеваний, по крайней мере болезни Паркинсона — это теория прионных болезней. С возбудителями класса прионов мы пока не умеем бороться, а сами такие заболевания протекают медленно. И логично предположить, что у людей с ослабленным иммунитетом они с большей вероятностью вызовут выраженные нейродегенеративные симптомы. Особенности иммунной системы людей, у которых тяжело протекают инфекционные болезни, могут коррелировать с тем, что у них развиваются и другие болезни, в том числе нейродегенеративные заболевания», — добавила Чудинская.

Чтобы снизить риски вирусного энцефалита и других осложнений при инфекциях, необходимо побольше отдыхать в период болезни и не пытаться перенести ее на ногах — иначе ослабленному организму будет тяжело бороться с болезнью.

«Если вы заболели, обязательно нужно соблюдать постельный режим. Нельзя легкомысленно относиться ни к одной вирусной инфекции. Энергия, которую вырабатывает организм, не бесконечна, и ее нужно направлять на борьбу с этим вирусом, а не на посещение работы и другие дела в надежде, что само рассосется.

Никто не знает, чем закончится любой случай каждой вирусной инфекции. Совершенных лекарств от большинства вирусных инфекций пока что достоверно не существует, и все, что мы можем сделать — обеспечить организму максимальный покой и дать поработать иммунной системе», — отметила Чудинская.

Кроме того, защититься помогут вакцинация и здоровый образ жизни, добавила Чупанова — они позволят снизить риски как самого заражения, так и возможных осложнений.