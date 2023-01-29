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1 час назад

Доктор Мясников назвал основные причины болей в спине

runews24.ru

При некоторых из них анальгетики не помогут.

Доктор Мясников назвал основные причины болей в спине
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников накануне в своей программе рассказал о том, по какой причине у россиян может болеть спина. Боли в спине — это одна из самых частых жалоб врачам. Но причины могут быть совершенно разными.

Чаще всего боль в поясничном отделе возникает в результате мышечного спазма. И обычные анальгетики здесь уже не помогут - препараты, снимающие спазм, или специальные упражнения.

Кроме того, боли в спине могут появляться из-за стресса. Чаще всего такие боли появляются у эмоциональных людей. Еще одной частой причиной боли в пояснице медик назвал межпозвоночную грыжу. В таком случае дискомфорт ощущается в положении лежа.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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