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1 час назад

Врач-онколог назвал основные симптомы рака полости рта

Свободная пресса

Чем раньше удаётся обнаружить симптомы рака, тем скорее можно обратиться за лечением. В случае рака ротовой полости считается, что раннее выявление заболевания может повысить шансы на выживание с 50% до 90%.

Врач-онколог назвал основные симптомы рака полости рта
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Об этом в интервью «МедикФорум» заявил врач-онколог Андрей Воробьёв. По его словам, признаки рака полости рта обычно впервые обнаруживаются во время плановых стоматологических осмотров, когда зубные специалисты проводят визуальную проверку щёк, языка, десен, губ и нёба.

Среди основных симптомов онкологического заболевания полости рта, как рассказал доктор, «болезненные» язвы, которые не проходят в течение нескольких недель, необычные стойкие шишки и шишки во рту и на шее, кровотечение или онемение языка или губы, необъяснимая потеря веса, болезненное глотание, а также красные или белые пятна во рту.

«В идеале поверхность вашего рта должна выглядеть розовой и здоровой. Хорошая идея – взять за привычку каждый месяц заглядывать себе в рот. Если во рту появились язвы, то они должны зажить в течение трёх недель, то же самое касается шишек на щеках и шее. Обратите внимание на любые необычные изменения во рту, особенно если вы курите или пьёте чрезмерное количество алкоголя, так как это может повысить риск развития рака ротовой полости», – резюмировал Воробьёв.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», онколог Михаил Кропотов рассказал, что в последнее время наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости некоторыми видами рака.

По его словам, раком ротоглотки, связанный с вирусом папилломы человека, в основном заболевают молодые люди, чаще мужчины, реже женщины — у них поражаются миндалины, либо корень языка с вовлечением регионарных лимфатических узлов.

Болезни и лекарства,Андрей Воробьев,
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