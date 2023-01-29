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2 часа назад

О возможности заболеть гриппом дважды за сезон предупредили в Роспотребнадзоре

Провинция.ру

За один сезон можно два раза заболеть гриппом, поэтому даже после болезни надо вакцинироваться, если не было это сделано ранее. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она объяснила, что циркулируют несколько штаммов вируса.

Россиян предупредили о возможности заболеть гриппом дважды за сезон
Фото: Провинция.руПровинция.ру

«Если вы заболеете одним штаммом гриппа, нет никакой гарантии, что не заболеете другим. Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В)», - приводит слова эксперта РИА Новости.

Пшеничная сказала, что в вакцины от сезонного гриппа включают антигены против трёх или четырех штаммов вируса гриппа, относящихся к подтипам А и В.

Если человек перенес грипп в этом сезоне и не вакцинировался, то смысл привиться есть даже сейчас, особенно если инфекция была в начале эпидемического сезона, например, в ноябре-декабре.

По ее словам, возможно, что иммунитет после заражения штаммом вируса гриппа типа А подтипа H1N1 обеспечит некоторую защиту от другого штамма вируса гриппа типа А подтипа H3N2, но с высокой долей вероятности не обеспечит защиты от вируса гриппа В.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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