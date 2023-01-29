Россиян предупредили о возможности заболеть гриппом дважды за сезон

За один сезон можно два раза заболеть гриппом, поэтому даже после болезни надо вакцинироваться, если не было это сделано ранее. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она объяснила, что циркулируют несколько штаммов вируса.

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«Если вы заболеете одним штаммом гриппа, нет никакой гарантии, что не заболеете другим. Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма, тем более если эти штаммы относятся к разным подтипам вируса (А и В)», - приводит слова эксперта РИА Новости.

Пшеничная сказала, что в вакцины от сезонного гриппа включают антигены против трёх или четырех штаммов вируса гриппа, относящихся к подтипам А и В.

Если человек перенес грипп в этом сезоне и не вакцинировался, то смысл привиться есть даже сейчас, особенно если инфекция была в начале эпидемического сезона, например, в ноябре-декабре.