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2 часа назад

Назван срок сохранения иммунитета после выздоровления от гриппа

Lenta.ru

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Ura.ru назвал срок сохранения иммунитета у человека, переболевшего гриппом. По его словам, иммунитет может сохраняться от полугода до полутора лет.

Назван срок сохранения иммунитета после выздоровления от гриппа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Иммунитет может длиться у людей по-разному. От полугода до полутора лет. Это именно к той инфекции, штамму или группе штаммов, которым человек переболел», — заявил специалист.

Он добавил, что существует также и перекрестный иммунитет, однако он не является настолько же мощным. Крючков уточнил, что у гриппа имеются разные штаммы при переходе из одного эпидемического сезона в следующий, в связи с чем наличие иммунитета к одной из разновидностей вируса не дает гарантий того, что человек в скором времени не заболеет другой.

Болезни и лекарства,Николай Крючков,
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