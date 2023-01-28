На какие болезни указывает запах изо рта

У большинства людей присутствует какой-то запашок, в некоторых случаях он прямо неприятный. Оказывается, у этого явления есть даже медицинский термин — галитоз, и он подразделяется на несколько видов.

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Врач Юлия Лапушкина объяснила, что по этому запаху можно даже определить, чем человек болеет. В большинстве своём это болезни, развивающиеся в полости рта.

Есть четыре вида запаха изо рта:

Физиологический — формируется по утрам из-за застойного дыхания, но после чистки зубов и завтрака исчезает.

Патологический — не уходит после еды или чистки зубов.

Истинный — подтверждается в ходе обследования.

Псевдогалитоз — это истинный запах изо рта, который пациент воспринимает как очень интенсивный, раздражающий.

Гнилостный запах изо рта обычно вызван кариесом. Если его не лечить, то он поражает каналы и доходит до пульпы, в результате вызывая воспаление. Также это могут быть другие болезни зубов, например флюс.

Неприятный запах могут вызывать болезни дёсен или воспалительные болезни слизистой рта. Причиной может быть прорезывание зубов мудрости.

Запах тухлых яиц, то есть сероводорода, вызван обычно проблемами с пищеварением. Обычно с ним приходит и неприятный привкус.

Если же во рту появляется горечь, то это симптом проблем с жёлчным пузырём и печенью. Также он может сопровождаться обложенным жёлтым налётом языком.